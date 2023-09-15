الحوار الوطني يناقش دور المجلس القومي للسكان في مناهضة الزيادة السكانية

قالت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنه تم عقد الجلسة الثانية، وكانت جلسة مغلقة للخبراء، وتم فيها مناقشة مجموعة من الأمور العامة، إذ شهدت الجلسة الأولى توافقا كبيرا حول المجلس القومي للسكان والقومي للأمومة والطفولة، وبعد الجلسة المغلقة تم دعوة الدولة المصرية للمؤتمر العالمي للسكان.

وأضافت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، قائلة «تابعنا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعظيم دور المجلس القومي للسكان كأحد التدخلات الممكنة للتعامل مع قضية التنمية السكانية».

استقلال المجلس القومي للسكان

وتابعت «انعقدت الجلسة الثانية لإكمال المسيرة لوضع النقط على الحروف حول طبيعة إنشاء المجلس القومي للسكان، وطبيعة تشكيله واختصاصاته، والحقيقة أنا يهمني هنا أن أحيي التصريحات التي تبناها السيد الرئيس في المؤتمر الأخير للسكان، التي جاءت بتناغم شديد مع مطالب الخبراء حول استقلال المجلس القومي للسكان».

وأكدت «مش عايزين ننسي المجلس القومى الأمومة والطفولة، لتمكينه بشكل أفضل لمناهضة الزيادة السكانية وضبط معدلات الإنجاب، كمان ظهرت بعد التعديلات التشريعية التي يتبناها الخبراء في الجلسات المغلقة حول وقف زواج القاصرات».