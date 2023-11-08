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«الطاقة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي دمر 70% من شبكات الكهرباء في غزة 

كتب:

ماريان سعيد
11:25 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الطاقة في غزة

الطاقة في غزة

أعلن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، تدمير 70% من شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يستمر لليوم الـ33 على التوالي، ما تسبب في خسائر مادية تقدر بنحو 80 مليون دولار.

وقال «ملحم» في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الاحتلال استهدف الخلايا الشمسية والتي تعد المصدر الوحيد للطاقة المتبقي في القطاع، وكان لا يتجاوز إنتاجه 5 ميجا واط.

ملحم: الاحتلال دمر 70% من الخلايا الشمسية

وأوضح رئيس سلطة الطاقة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض حتى الآن إدخال الوقود إلى قطاع غزة رغم المناشدات المستمرة للمجتمع الدولي والدول المانحة، والتي تضغط على تل أبيب باستمرار لإدخال الوقود من أجل استخدامه في مولدات الاحتياط بالمستشفيات ومحطات ضخ وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وشدد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية على أن ما يفعله الاحتلال من منع للخدمات الأساسية ومحاولات جعل القطاع مكانا غير صالح للحياة يعد جريمة حرب إنسانية يجب العقاب عليها.

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بقلم ماريان سعيد

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