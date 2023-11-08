إزالة 242 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

أزالت الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، 242 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية تقدر بمساحة 13 فدانا خلال الـ24 ساعة الماضية.

إيقاف أعمال بناء لطوابق علوية دون ترخيص داخل الحيز العمراني

كما تمكنت الحملات من إيقاف أعمال بناء لطوابق علوية دون ترخيص داخل الحيز العمراني، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة أي متغيرات مكانية غير قانونية

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.