إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية في السنبلاوين بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين بالدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة ومحاسبتهم وهدم كافة التعديات المبنية بدون تصاريح أو ترخيص في المهد.

نتائج الحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قال أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، في بيان، إن هناك استمرار في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق مركز المدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضي على مساحات مختلفة، حيث تم تنفيذ إزالة تعد بالبناء على مساحة 400 متر، وإزالة تعد بالبناء على مساحة 4 قراريط وإزالة تعد على مساحة 5 قراريط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا للقانون والتعليمات وإحالتهم إلى النيابة العامة.

خلو المدينة من التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، نستهدف جعل المدينة خالية من التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن بالمحافظة، استردادا لحقوق المواطنين أولا، والحفاظ عليها وتوسيع الرقعة الخضراء وزيادة المساحة الخضراء ورد الحقوق الدولة المصرية التي تعمل بقدم وساق للحفاظ على الأراضي الزراعية.