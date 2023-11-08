حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفين في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة حملات تموينية بمركزي دمنهور وشبراخيت تم ضبط كمية من العسل مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف في 5 شكائر دقيق بلدي و8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

وبحملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط 3 محلات جزارة تعرض للبيع لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي و5 كيلو جرام كبدة وكمية من اللحوم والبانية غير صالحه للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط جبن منتهي الصلاحية في البحيرة

وبمركزى كفر الدوار و الرحمانية ضبط 300 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و100صفيحة جبن بإجمالي 2 طن مجهول المصدر و50 لفة خراطيم كهرباء مجهولة المصدر.

وفي مركزي إيتاي البارود وبدر تم ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة و20 شيكارة مخصبات زراعية بإجمالي طن مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.