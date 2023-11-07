«النقل» توقّع 3 مذكرات تفاهم في مجال المواني الجافة والمناطق اللوجستية

عقد وزير النقل عدّة مؤتمرات خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 لعدد من كبار المستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في قطاع المواني الجافة والمناطق اللوجستية، وأبرزهم مجموعة سامكريت والتي تمثلها شركة مجموعة التنمية الصناعية والتي لها باع كبير في مجال الاستثمارات العقارية والبنية التحتية والمقاولات العامة والتطوير الصناعي.

وأبدت الشركة رغبتها في التعاقد مع وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة الجهة المختصة في انشاء وادارة وتصميم المواني الجافة، حيث شهد الوزير على توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء كوم أبو راضي الجاف على مساحة 92 فدانا تقريبا، ووقع على مذكرة التفاهم اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والمهندس رفقي كامل رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات بشركة سامكريت.

وأكد وزير النقل أهمية إقامة مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بكوم أبو راضي لتكامل منظومة النقل متعدد الوسائط لخدمة المناطق الصناعية بالمنطقة التي تضم أهم وكبرى مصانع الإلكترونيات والأسمدة والأسمنت، إضافة إلى خدمة بضائع الصب والمثلة في صوامع كوم أبو راضي التابعة لوزارة التموين، ويمثل المشروع أولى خطوات تنفيذ خطة الدولة وفي توطين الصناعات الثقيلة بمصر والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

وأضاف أنّ المشروع يدخل ضمن سلسلة المشروعات القومية اللوجستية، حيث يساهم في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك ومن ثم خفض سعر السلع للمستهلك، إضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن الانبعاثات الخاصة بالشاحنات والحد من الحوادث على الطرق والحفاظ على الشبكات الوطنية للطرق.

كما شهد وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمواني البرية والجافة وشركة أوركيد بشأن مشروع انشاء وادارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر، حيث تمتلك وزارة النقل العديد من الفرص الاستثمارية بقطاع المواني الجافة والمناطق اللوجستية ضمن خطة الوزارة لإنشاء المراكز اللوجستية، وأبرزها المركز اللوجستي بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان المتاخمة لميناء أكتوبر الجاف (أول ميناء جاف بجمهورية مصر العربية).

ووقع على مذكرة التفاهم اللواء عمرو إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والمهندس عمرو الكابارتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أوركيد.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكره تفاهم بين الهيئة العامة للمواني البرية والجافة ممثلا عن وزارة النقل، والتحالف الليبي المصري المتمثل في شركة الساعد للأعمال، ومحمد فايز التاعب وشركائه (ليبيا) وشركة الرائد للاستشارات الهندسية، محمد شهيب وشركائه لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقه لوجستيه بمدينه السلوم على مساحة 400 فدان.