«النقل» تكشف تفاصيل اتفاقية التعاون بين مينائي الإسكندرية و«تشينغداو الصيني»

أعلنت وزارة النقل توقيع اتفاقية للتآخي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء تشينغداو الصيني، تتضمن تبادل التعاون والخبرات في مجالات إدارة الموانئ والنظم الخضراء والذكية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار دعم أوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وتعزيز مشاركة مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إلى الصين في أكتوبر 2023.

شارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق الدولي لتنمية النقل وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون بين مصر والصين في مختلف مجالات النقل.

وقال وزير النقل إن مذكرة التفاهم مع ميناء جوانزو، تتضمن تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدعاية والترويج ودعم التبادل التجاري والخطوط الملاحية، بالإضافة إلى التعاون للوصول إلى التطبيق الأمثل لمفاهيم الموانئ الخضراء والذكية، موضحا أنه قد سبق أن وقع ميناء الإسكندرية وميناء جوانزو خطاب نوايا في نوفمبر 2021.

نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصين

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر والصين في مجال النقل البحري، وخطوة مهمة نحو تدعيم القدرات التشغيلية للمواني المصرية وتعظيم تنافسية تلك الموانىء على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والصين وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينهما في ظل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقة

وقال اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة ميناء الإسكندرية على تعزيز التعاون مع موانئ الدول الصديقة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البحري، وأنها ستفتح آفاق جديدة للتعاون بين ميناء الإسكندرية الكبير ومينائي جوانزو وتشينغداو في مختلف مجالات العمل المينائي.