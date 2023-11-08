«إنستاباي» يتيح خاصية تحويل فلوس الجمعية.. «خلاص بقت أونلاين»

يتيح تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، التحويل النقدي بشكل لحظي، ويوفر عدد من الخدمات للمستخدم من بينها إمكانية تحويل أموال «الجمعية»، بحسب ما كشف عنه التطبيق عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دفع أموال الجمعية

وأشارت الصفحة الرسمية للتطبيق إلى أنّ تحويل أموال الجمعية من أسهل الطرق حاليًا: «لو عايز تحول فلوس الجمعية، أسهل طريقة تحول بها على إنستاباي هي تليفون المستفيد، وكمان هيظهرلك أسم المستفيد في ملخص العملية لزيادة التأكيد قبل التحويل».

ويستخدم عدد كبير من العملاء في البنوك المصرية، تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، لتميزه والسهولة في عمليات التحويل النقدي بشكل لحظي، ما يوفر عليهم الكثير سواء في التحويلات أو دفع فواتير أو التبرع لأي جمعية أو مؤسسة خيرية، ومعرفة رصيد الحسابات البنكية.

البنوك المصرية على إنستاباي

والبنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حتى الآن هي، «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات E bank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Mid bank».