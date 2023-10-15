5 خدمات يوفرها تطبيق إنستاباي.. «وأنت قاعد مكانك»

يقدم تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي ويضم عدد كبير من البنوك المصرية على توفير عدد من الخدمات للمستخدمين، ونستعرض في السطور التالية 5 خدمات يوفرها تطبيق إنستاباي.

ويوفر التطبيق الوصول المباشر إلى جميع حسابات المستخدم البنكية، وتحويل الأموال لحظيا 24 ساعة من خلال الهاتف المحمول وفيما يلي الخدمات التالية:

5 خدمات يوفرها تطبيق إنستاباي

- يمكن للمستخدم دفع الفواتير المنزلية سواء الإنترنت، أو الكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف الذكي.

- يتيح إنستاباي إمكانية التحويل النقدي، وكذلك استقبال الأموال بشكل لحظي عن طريق الحسابات البنكية أو المحفظة الإلكترونية أو رقم الهاتف الذكي أو بطاقات ميزة مسبقة الدفع أو عنوان الدفع اللحظي.

يمكن التبرع من خلال إنستاباي

- يمكن من خلال تطبيق إنستاباي التبرع سواء لأي جمعية أو مؤسسة خيرية.

- إمكانية معرفة رصيد الحسابات البنكية ومراجعة كشف حساب مختصر، كما يمكن تتبع التحويلات لمعرفة إذا كانت قيد التنفيذ أو مقبولة أو مرفوضة.

- يوفر التطبيق الأمان للمستخدم من خلال استخدامه من خلال بصمة الإصبع أو كلمة مرور خاصة للعميل.

البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي

يُذكر أنَّ البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حتى الآن هي: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank».