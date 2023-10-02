هل يعمل تطبيق إنستاباي خارج مصر؟.. اعرف التفاصيل والخطوات

يوفر تطبيق إنستاباي التابع إلى البنك المركزي المصري، التحويل النقدي بشكل لحظي، ما يساعد المستخدم على الوصول المباشر إلى جميع حساباته البنكية، ويتيح له عددا من الخدمات، ومن المنتظر أن تنضم البنوك المصرية إلى التطبيق، وفقا للصفحة الرسمية لإنستاباي على فيس بوك.

وهناك الكثير من الأسئلة الشائعة بين العملاء، بينها هل تطبيق إنستاباي يعمل خارج مصر؟، أو هل يمكن التسجيل في تطبيق إنستاباي أثناء وجود العميل خارج مصر؟.

هل تطبيق إنستاباي يعمل خارج مصر؟

وكشف الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي التابع إلى البنك المركزي، عن أنّه يمكن التسجيل على تطبيق انستاباي من خارج مصر وتنفيذ المعاملات المالية لحظيا بين البنوك المصرية، وجار ربط تطبيق «إنستا باي» مع عدد من الدول.

وفيما يلي خطوات التسجيل من خارج مصر، بحسب الموقع الرسمي للتطبيق.

خطوات التسجيل من خارج مصر

- التأكد أنّ رسالة التأكيد يتم إرسالها من رقم موبايلك المصري المسجّل في البنك.

- يجب التأكد أنّ رقم التليفون المصري المسجل لدى البنك الخاص بك يعمل من خارج مصر من أجل إرسال رسالة التأكيد (SMS) منه التي ترسل من أجل تفعيل تطبيق إنستاباي.

- يجب التأكد من إغلاق الواي فاي وتشغيل الإنترنت من خلال الخط المصري أثناء التسجيل في تطبيق انستاباي.

يُذكر أنّ البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حتى الآن هي «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank».