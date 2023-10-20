الحد الأقصى للتحويل النقدي على تطبيق «إنستاباي».. إليك التفاصيل

يستخدم عدد كبير من المواطنين، تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري، كونه يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي مما يوفر الكثير على المستخدم، سواء في التحويلات أو دفع فواتير أو التبرع لأي جمعية أو مؤسسة خيرية، ومعرفة رصيد الحسابات البنكية.

ونرصد في السطور التالية الحد الأقصى للتحويلات النقدية على تطبيق إنستاباي سواء في المعاملة الواحدة أو اليومي أو الشهري بحسب الموقع الرسمي لإنستاباي.

الحد الأقصى للتحويلات النقدية

- الحد الأقصى للمعاملة المالية 70 ألف جنيه.

- الحد الأقصى اليومي 120 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري هو 400 ألف جنيه.

ومن المنتظر انضمام جميع البنوك إلى تطبيق إنستاباي قريبًا بحسب ما الصفحة الرسمية للتطبيق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

البنوك المتوفرة حاليًا على تطبيق إنستاباي

يُذكر أنَّ البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حتى الآن هي: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank».