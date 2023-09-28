كم عدد البنوك التي يمكن ربطها بحسابك على تطبيق إنستاباي؟.. إليك التفاصيل

يستخدم عدد كبير من الموطنين تطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي المصري، الذي يتيح التحويل النقدي بشكل لحظي، وسبق وكشف إنستاباي من خلال الصفحة الرسمية لهم على موقع «فيسبوك» أن جميع البنوك ستنضم قريبًا للتطبيق.

ويربط الشخص حسابه الشخصي في البنك على تطبيق إنستاباي ليمكنه استخدامه في التحويل النقدي سواء لشخص آخر على حسابه أو المحفظة الإلكترونية، ويمكن دفع الفواتير المنزلية من خلاله، ويحتاج البعض ربط أكثر من حساب له فهل ذلك مناسب؟، هو ما أجابت عنه الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي على الإنترنت.

كم عدد الحسابات التي يمكنك ربطها على التطبيق؟

وذكر الموقع الرسمي للتطبيق على سؤال كم عدد الحسابات التي يمكنك ربطها على التطبيق؟، بأنه لا يوجد حد معين لعدد حساباتك التي يمكنك ربطها، ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي تريد تسجيلها بالتطبيق مسجله لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

البنوك المتواجدة على إنستاباي

يُذكر أنَّ البنوك المتوفرة على تطبيق إنستاباي حتى الآن هي: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB- البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank».