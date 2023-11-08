موعد طرح الذهب في البورصة السلعية.. 66 سبيكة ذهب و41 فضة

يترقب سوق الذهب المحلية، موعد طرح الذهب في البورصة السلعية للمرة الأولى، والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر، ليتمّ تداول السبائك الذهب والفضة في البورصة، وفقًا لشروط وضعتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

طرح الذهب في البورصة السلعية

ووفقا للمعلن من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، فإن منصة البورصة السلعية ستشهد طرح السبائك الذهب والفضة بدءا من الثلاثاء المقبل، وذلك للشركات والمصنعين فقط مقابل دفع 2 مليون جنيه مبلغ التأمين الخاص بالمزاد، في موعد أقصاه 24 ساعة قبل بدءً المزاد في منصة البورصة السلعية، بشرط تسجيل الشركات في منصة البورصة السلعية.

سعر الذهب في البورصة

ومن المقرر أنَّ يتمّ التداول على سعر الذهب في البورصة السلعية وفقا للسعر المحلي في نفس توقيت الطرح، فيما سيتمّ توفير التداول على السبائك الذهب للتجار والمصنعين.

كميات الذهب المقرر طرحها في البورصة السلعية

ووفقًا لتصريحات اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازيين، فإنَّه سيتمّ طرح وتداول عبر منصة البورصة السلعية، 107 سبائك تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة.

فيما تشترط وزارة التموين، على الشركات الراغبة في تداول السلع من البورصة، أن تسجل في منصة البورصة السلعية مع دفع التأمين الخاص بالمزاد.