رابط الاستعلام عن مقر لجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الطرق للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي لمعرفة لجنة التصويت في انتخابات الرئاسة.

رابط للاستعلام عن المقر الانتخابي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني رابط للاستعلام عن المقر الانتخابي لمعرفة لجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الرابط التالي www.elections.eg بالرقم القومي.

التصويت للانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، وفي حالة الإعادة حددت الهيئة أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، أنه يمكن للناخب التصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج ببطاقة رقم قومي منتهية، ولكن بشرط أن يكون الجواز الخاص به مميكنًا وساريًا ويتضمن الرقم القومي.

وأقرت الهيئة بأن الإدلاء يكون بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.