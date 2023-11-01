«الوطنية للانتخابات» تجيب عن الأسئلة الشائعة للمصريين بالخارج حول التصويت

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، إجابات الأسئلة الشائعة بشأن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وجاءت أبرز الأسئلة في الآتي:

موعد إجراء انتخابات الرئاسة

- متى تبدأ الانتخابات الرئاسية؟

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 طبقا للمواعيد التالية:

أولا: خارج جمهورية مصر العربية

أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ثانيا: داخل جمهورية مصر العربية

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحال الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقا للمواعيد الآتية:

أولا: خارج جمهورية مصر العربية

أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 5 و6 و7 يناير 2024

ثانيا: داخل جمهورية مصر العربية

أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الموافقة 8 و9 و10 من ديسمبر 2024

- هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟

لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

مقار الانتخاب في الخارج

- كيف يمكننى الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟

تنتشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محددا قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

- ما هي مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟

تعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

- ما هي إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟

يتجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والادلاء بصوته وينصرف.

- لست محتفظا ببطاقة الرقم القومي فهل هناك وسيلة أخرى لإثبات الشخصية؟، وهل من الضروري وجود جواز السفر معي عند التصويت؟

للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي إعمالا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

اشتراط سريان جواز السفر

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية فهل يمكنني الادلاء بصوتي باستخدامها؟

لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند ادلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنّه اشترط سريان جواز السفر.

- لم يسبق لي استخراج بطاقة رقم قومي فهل يمكنني الادلاء بصوتي؟

طبعا لأ، لكن لو استخرجت جواز سفر متضمن الرقم القومي وما زال ساريا يحق لك التصويت.

- أدليت بصوتي أثناء الانتخابات خارج مصر وتصادف وجودي بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فهل أُدلي بصوتي في لجنتي الانتخابية داخل مصر؟

ج: لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.