«الهيئة الوطنية» تكشف عن آخر موعد لتغيير مركز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، تغيير مراكز الاقتراع الذي يدلي فيها المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، على أن يكون آخر موعد يوم 15 نوفمبر الجاري.

تعديل المركز الانتخابي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات شرط أن يكون الناخب الراغب في تعديل المركز الانتخابي له أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي، ويمكنه أن يقوم بهذه الخطوة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من هنا.

التسهيل على المواطنين

وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات التسهيل على المواطنين لكي يستطيع كل مواطن استخدام حقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.