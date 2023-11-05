كيفية تغيير مقر لجنة التصويت في الانتخابات.. «الوطنية للانتخابات» تحدد 6 خطوات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الخطوات للتسهيل على المواطنين في حال تغيير مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالهيئة للأشخاص الذين لهم حق التصويت في الانتخابات.

وترصد «الوطن» الخطوات التي يجب على الناخب اتباعها لتغيير مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به، على النحو التالي:

1- يدخل الناخب على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- بعد الدخول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم الضغط على أيقونة «طلبات».

3- يظهر أمام الناخب اختياران، يجب بعدها الضغط على أيقونة «طلب تغيير المركز الانتخابي».

4- يدخل الناخب الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، ثم يضغط على أيقونة «أبدأ الطلب».

5- يُدخل الناخب البيانات كاملة لمقدم الشكوى، ثم يرفق مسحا ضوئيا من وجه بطاقة الرقم القومي، ويستكمل كل البيانات المطلوبة.

6- يضغط الناخب على أيقونة «إرسال» بعد الانتهاء من ملء جميع البيانات.