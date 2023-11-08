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تحرير 143 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
12:54 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
جانب من الحملات

جانب من الحملات

حررت مديرية التموين بالمنيا، 143 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشديد الرقابة على المخابز والأسواق

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 143 مخالفة تموينية منها 120 في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن - عدم وجود سجلات)، 23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – مجهولة المصدر - بيع بأزيد من السعر المقرر- دون ترخيص – ذبح خارج المجازر).

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