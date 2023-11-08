6 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ.. تحسن وظائف المخ والحالة المزاجية

الحفاظ على صحة الدماغ، من أهم الأشياء التي يجب أنّ يركز عليها الشخص، خاصة وسط الضغوط الهائلة والمشاهد الصعبة التي تحدث في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك بعض الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ، وتعمل على تحسين وظائف المخ والحالة المزاجية، كما تزيد من التركيز، لذلك يجب على الأشخاص تناولها حفاظا على أنفسهم.

أطعمة مفيدة لصحة الدماغ

هناك بعض الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ، وفق تصريح الدكتور أحمد الشنهوري، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة أسيوط لـ«الوطن»، ويمكن تناولها لتحسين وظائف المخ وتقي من السكتات الدماغية والخرف، وزيادة نسبة التركيز خاصة لمن يعملون لساعات طويلة ويحتاجون لأكبر قدر من التركيز وهي:

السلمون

يحتوي السلمون على أوميجا 3 و DHA، التي تساعد في تشكيل الطبقة الواقية حول الخلايا العصبية، وتعزز صحة الدماغ، مما يسمح لقوة الدماغ في العمل بكامل طاقتها، وينصح الطبيب، بتناول أسماك السلمون من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.

الخضروات الورقية

مفيدة لصحة الدماغ والجسم، ويطلق عليها «أطعمة الدماغ»، وفق طبيب المخ والأعصاب، إذ إنها غنية باللوتين وحمض الفوليك، فيتامين ك، وتلعب دورا مهمًا في تعزيز صحة الدماغ، ومن بين هذه الخضروات الكرنب والبروكيلي والسبانج والفاصوليا واللوبيا، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على محاربة الضرر الخلوي للدماغ.

العدس الأسود

يعتبر من بين الأطعمة المفيدة للدماغ، إذ يعد مصدرا مهما للألياف الغذائية التي تعزز صحة الدماغ وتقي من الأمراض الدماغية، فضلًا عن أنه يعمل غني بمركبات الفلافونويد النباتية التي تقي من مخاطر أمراض المخ.

التوت الأزرق

يعتبر من بين أهم 6 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ، إذ يعمل على تحسين الحالة المزاجية، وأفضل مادة غذائية لتحسين الذاكرة وتنشيط الدماغ.

البيض

يعمل على تحسين الأداء الإدراكي، وتعزيز وظائف المخن كما أنه يحافظ على الذاكرة.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على مركبات معززة للدماغ ومضادات الأكسدة التي تحسن الحالة المزاجية.