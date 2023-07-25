أستاذ مناعة لـ قناة الناس: التين الشوكي يحسن الحالة المزاجية ويقوي العظام

أكدت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، عن احتواء التين الشوكي لعدد من الفوائد الغذائية، مشيرةً إلى أنَّ 3 حبات من هذه الثمرة تمد جسم الإنسان بما يحتاجه من فيتامين «c» يومياً.

«الشريف»: التين الشوكي يحسن الحالة المزاجية

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها بإحدى حلقات برنامج «البيت»، من تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّ ثمرات التين الشوكي تحتوي على مواد تحسن الحالة المزاجية، في إشارة منها إلى إحدى الفوائد الصحية المذهلة للتين الشوكي.

وتابعت أستاذة المناعة بجامعة الأزهر، «تناول التين الشوكي يجعل من يأكله يشعر بالارتياح والسعادة بسبب تقليل الضغوط التي تتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة في الجو، وهو غذاء متكامل، ومحظوظين في مصر بسبب توفر هذه الثمرة التي تحتوي على مجموعة عالية من المعادن والفيتامينات».

علاج وتقوية العظام

وأوضحت «الشريف»، أنَّه ينصح بتناول التين الشوكي للأطفال كبديل للألبان لاحتوائه على نسبة عالية من «الكالسيوم»، ما يسهم في نمو العظام ويعالج هشاشة العظام لكبار السن، وهو من أكثر الفواكة الغنية بفايتامين «c» فثمرة واحدة تمد الجسم بثلث احتياجاته من هذا الفيتامين الذي يسهم في رفع مستوى المناعة، وتحسين وظائف الجسم وتخفض درجات الحرارة الداخلية، وتعالج بثور البشرة وتمد الجسم بمقدار عالٍ من السوائل، ما يعمل على ترطيب الجلد وإنعاشه.