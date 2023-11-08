انطلاق فعاليات «مدرسة القمح» لتوعية المزارعين في جنوب سيناء

قال محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن جرى تنفيذ أولى الجلسات التعريفية لمدرسة «القمح» اليوم، وهي عبارة عن مجموعة جلسات لتوعية المزارعين بالمحاصيل، كما حدث في «مدرسة الفول».

وأوضح أن الجلسات يتم من خلالها عدة إجراءات، وهي:

1- تجهيز وتخطيط الأرض

2- عمل المصاطب

3- حفر الجور والتعرف على المسافات.

4- تجهيز شبكات الرى والتعرف على فائدة الرى بالتنقيط وما يوفره للمزارع من إجمالى التكاليف علاوه على الحفاظ على عدم هدر المياه.

5- التسميد اللازم للزرع.

6- التعرف على كيفية متابعة الزراعات والتأكد من عدم إصابتها بأى إصابات.

7- سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للمكافحة في حال اكتشاف وجود إصابة.

المتابعة المستمرة مع الفلاحين

وشدد على أن هناك التزامًا بمتابعة المدرسة أولا بأول من خلال المتخصصين، وهم: دكتور محمد عبدالسلام والمهندس سيد كمال والمدير التنفيذي للمشروع على المدارس الدكتور أحمد الحاوى، وياتى تنفيذ المدارس الحقلية بالتعاون بين كلا من مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو بهدف تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليميه لمحافظة جنوب سيناء.

وتقيم وزارة الزراعة جلسات لتعليم كيفية زراعة منتج بعينه مثل القمح والفول، وغيرها، وتطلق عليها «مدرسة القمح» أو «مدرسة الفول»، وتعمم التجربة علي المحافظات بطريقة جلسات تعريفية تقيمها كل مديرية وتجمع المزارعين وتقوم بالشرح لهم.