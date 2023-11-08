تراجع كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات الحالية بجانب تراجعه 5 جنيهات خلال بداية التعاملات، إذ وصل سعر الجرام إلى 2610 جنيهات مقابل 2620 جنيهًا في ختام تعاملات الأمس.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2983 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 سجل 2237 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و880 جنيها.