انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يصل لـ 2615 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-11-2023، انخفاضا في السعر خلال بداية التعاملات الصباحية بمحال الصاغة، على عكس تحركات أمس، وفق بيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال تقارير الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2615 جنيهًا بانخفاض قدره 5 جنيهات مقارنة بسعر أمس، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1967 دولارًا، وشهدت الأوقية انخفاضًا واضحًا عن الأسعار الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه الأوقية أعلى من 2000 دولار، لكنها تتحرك بانخفاض كبير منذ تعاملات أمس، وهو ما يعد أمرًا غريبًا عن البورصات العالمية وأسعار الذهب العالمية، مخالفا التوقعات.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2989 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2241 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1743 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و920 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وانخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم، وخلال تعاملات أمس، لتسجل 1967 دولارا للأوقية.

يأتي الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميا، بشكل غير متوقع حيث توقع المحللون صعود أسعار الذهب إلا انه خالف كل التوقعات بشكل كبير.