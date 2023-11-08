أماكن شراء الذهب المستعمل في مصر.. «اعرف أقرب منطقة لبيتك»

تذبذب في أسعار الذهب شهده السوق العالمي والمحلي خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر حتى يومه الـ33 منذ اندلاعه في 7 أكتوبر الماضي، وهذا التوتر دفع الكثيرين إلى شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن في كل العصور وفي ظل جميع الأحداث العالمية.

وبدلا من شراء المعدن الأصفر من محال الصاغة، يمكن للراغبين في توفير الأموال، شراء الذهب المستعمل، الذي يتميز بانخفاض سعره مقارنة بما يباع في محال الصاغة.

أماكن شراء الذهب المستعمل

أماكن شراء الذهب المستعمل في مصر، تنتشر في بعض المناطق، حيث توجد بعض المحال لبيع المعدن الأصفر المستعمل في شارع خان الخليلي بالأزهر.

كما توجد بعض المحال المخصصة لبيع الذهب المستعمل في مصر الجديدة، وبالتحديد في هارون الرشيد.

كما يوجد بعض المحال لبيع الذهب المستعمل دون مصنعية بشارع الهرم بالجيزة.

ويباع الذهب المستعمل في شارع العريش أيضا.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2989 جنيهًا للبيع، وعيار 18 نحو 2241 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و920 جنيها.

وانخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم، لتسجل 1967 دولارا للأوقية، وهو ما يأتي مخالفا لجميع توقع المحللون بصعود أسعار الذهب الفترة المقبلة.