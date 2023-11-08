أنخفاض أسعار الذهب العالمية بسبب ضغط من الدولار

انخفضت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار، حيث يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة من تعليقات رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي.

الدولار يضغط على الذهب بدعم من الفيدرالي

واصل مؤشر الدولار مكاسبه مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار، وفق موقع «إينفيستينج».

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي، إنّه ليس هناك كثير من المحفزات التي تدعم أسعار الذهب العالمية هذا الأسبوع ليحقق ارتفاعات خاصة مع استيعاب الأسواق للمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وخلال تصريحات لهم أمس، أكد عدد من المسؤولين في البنك الفيدرالي الأمريكي، أنّهم سيركزون على المزيد من البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، المقرر أن يتحدث اليوم الأربعاء وغدا.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 15% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول شهر يناير المقبل، لكنها تتوقع احتمالًا بنسبة 20%، وقد تأتي التخفيضات في وقت مبكر من شهر مارس، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية عبر موقع «إنفيستينج».

تأثير الدولار على شراء الذهب

واتخذ الفيدرالي الأمريكي قرار بخفض أسعار الفائدة فسيزيد الإقبال على السبائك والذهب.

وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس، مسجلة أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.03% إلى 1973 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.12% إلى 1967 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 105.58 نقطة.