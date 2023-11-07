أسعار الذهب الآن في مصر.. مستقرة وعيار 21 يسجل 2620 جنيها

تشهد أسعار الذهب الآن في مصر، استقرارا بالأسواق ومحال الصاغة، بعد تراجع في منتصف التعاملات إلى مستوى 2620 جنيهًا بالنسبة للجرام عيار 21، وهو نفس سعر التتداول الآن، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب الآن في مصر

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب الآن في مصر، اليوم الثلاثاء 7-10-2023، في الأسواق ومحال الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم نحو 2620 جنيها في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

أسعار الذهب الآن في مصر جرام عيار 24 نحو 2994 جنيها، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الآن نحو 2246 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغت أسعار الذهب الآن في مصر عيار 14 نحو 1761 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 20 ألفا و960 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وصل سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 1961 دولارا للشراء و1960.5 للبيع في الوقت الحالي، وأشار محللون إلى أنّ هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.