برلماني: نفحص مشاكل المواطنين مع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إنه ناقش مع محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المواطنين من أهالي المحافظة.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه ناقش العديد من المشكلات التي تواجه أهالي الإسماعيلية خلال الفترة الحالية، أبرزها المعوقات التي تقابل الأهالي والمرضى في منشآت التأمين الصحي الشامل وبعض المشكلات الخاصة بتطوير المدارس والبنية التعليمية.

وأشار إلى أن العمل مستمر على فحص مشاكل المواطنين بالمحافظة والتي تخص عدد كبير من الأهالي أملا في حلها أو الحصول علي بعض التيسيرات لرفع العبء عن المواطنين بما لا يخالف القوانين واللوائح.

محافظ الإسماعيلية: نراعي البعد القانوني والانساني في جميع القضايا

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلسي مجلسي النواب والشيوخ، أكد خلاله علي أنه يتم العمل مع مراعاة مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تقديم تيسيرات للمواطنين وإتاحة التقسيط للراغبين في تقنيين أوضاعهم مع الالتزام بالبعد القانوني واستجداء حق الدولة ومنع التعديات على أملاكها.

وأكد بشارة حرصه الدائم على التواصل مع نواب الإسماعيلية لمعرفة كافة المشكلات التي تؤرق المواطنين بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، والتعاون معهم لحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه مواطني الإسماعيلية بكافة أرجاء المحافظة.