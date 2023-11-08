إحالة 112 محضرا تموينيا للنيابة العامة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، شن حملات تموينية على مختلف الأماكن، وجرى إحالة عدد كبير من المخالفات إلى النيابة العامة بعد ضبطها.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها إلى أن الحملات التموينية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لجميع أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأوضحت المحافظة، أن الحملات التموينية التي جرى شنها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن؛ أسفرت عن تحرير 112 محضرا.

المرور على 110 مخابز

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات شملت مراكز ومدن المنزلة والمطرية وجمصة ونبروه وبلقاس وأجا وميت سلسيل والجمالية والمنصورة ومحلة دمنه وتمي الأمديد؛ إذ جرى المرور على 110 مخابز للتأكد من انتظام العمل بها وعدم توقفها دون إذن رسمي أو عذر قهري، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

كما هدفت الحملات أيضا إلى التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به، كما جرى المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وأوضح أن المخالفات التموينية التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار وغش تجاري وسلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفة تعليمات وتجميع سلع مدعمة وذبح خارج السلخانة وتجميع بطاقات تموينية وعدم وجود فواتير وتجميع دقيق بلدي مدعم.