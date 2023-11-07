محافظ البحر الأحمر: الخط الثالث للقطار السريع صديق للبيئة وينعش السياحة

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الخط الثالث من القطار السريع المزمع تنفيذه يمتد من محافظة قنا حتى مدينة الغردقة هو إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويٌعظم من السياحة ويٌنعش الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، خاصة مدن الغردقة وسفاجا ويخدم ميناء سفاجا البحري، ويزيد من فرص الاستثمار ويخلق مجتمعات تنموية جديدة تحت قيادة سياسة حكيمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المحافظ: الخط الثالث من القطار السريع

وأضاف محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء أن الخط الثالث من القطار السريع هو أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها أجهزة الدولة ويمتد بطول 225 كيلومترا ويشمل 3 محطات بمحافظة البحر الأحمر، وهي محطات الغردقة وسهل حشيش وسفاجا، لافتا إلى أنه يساهم في زيادة الحركة السياحية إلى مدينة الغردقة، بالإضافة إلى خدمة نقل الركاب والبضائع بين ميناء سفاجا البحري ومحافظات الصعيد.

مسار الخط الثالث القطار السريع قنا_ الغردقة

وكشف «حنفي» أن أجهزة البحر الأحمر تدرس عدة بدائل لمسار الخط الثالث للقطار السريع بالتنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، والتخطيط العمراني، وشبكات المرافق، الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والتليفونات والغاز.

يذكر أنه ترأس اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماع اليوم لإعداد مقترحات تعديل خط سير القطار بما لا يتعارض مع الكتلة السكانية والمرافق العامة، علي أن يتم تسليم تلك المقترحات لإدارة الشبكات والمرافق بالمحافظة، وتسليم الخرائط في أسرع وقت ممكن.