إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مطروح (صور)

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار جهود مواجهة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ للحفاظ على مساحة الأراضي.

حملة مكبرة لإزالة التعديات

وقال محافظ مطروح، إنه جرى الدفع بحملة مكبرة بمشاركة مجلسا مدينة الحمام وسيوة وشرطة المرافق لتنفيذ 11 قرار إزالة؛ منها 5 حالات تعد على أراضٍ زراعية بمدينة الحمام على مساحة 5 قراريط و20 سهما، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدٍ في نطاق مدينة سيوة على مساحة 4 قراريط عبارة عن أسوار ومبانٍ مخالفة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف محافظ مطروح، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتعدين على الأراضي الزراعية دون تراخيص، مضيفا أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة خاصة الأراضي الزراعية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بوقف جميع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وإزالة التعديات عليها.