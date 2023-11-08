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«الصحة الفلسطينية»: أكثر من 10 آلاف شهيد ضحايا العدوان الإسرائيلي بينهم 4324 طفلا

كتب:

هانى حسن
01:07 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10 آلاف و569 شهيدًا، بينهم 4324 طفلا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن. 

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في وقت سابق، إنّ أكثر من 60% من مستشفيات ومراكز الصحة في غزة خارج الخدمة، بسبب نقص الوقود في القطاع وقصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت «الكيلة»، أنّ 16 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركزا طبيا، توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي يعاني منه قطاع غزة وقلة الإمدادات الطبية، وكذلك القصف الإسرائيلي.

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بقلم هانى حسن