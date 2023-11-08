رئيس الجامعة المصرية اليابانية: ننظم أنشطة للطلاب بالاشتراك مع مؤسسات يابانية

قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه سيجري تنظيم سلسلة من الأنشطة التعليمية بالتعاون مع جامعة صوفيا باليابان وبالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا».

وأضاف رئيس الجامعة اليابانية في بيان اليوم، أن الجامعة تنظم أيضا دورات للطلاب اختيارية لتعلم اللغة اليابانية ليتاح لهم الفرصة للتعرف على الثقافة اليابانية وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل على المستوى الدولي أيضًا إلى جانب سوق العمل المحلية والإقليمية.

مواعيد الأنشطة التعليمية لطلاب الجامعة اليابانية

وكشف الدكتور عادل السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة اليابانية إلى أنه يتم تنظيم سلسلة الأنشطة التعليمية بدءا من يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم الأربعاء 20 ديسمبر المقبل.

أنشطة لطلاب الجامعة اليابانية

أوضح أن هذه الأنشطة التعليمية تأتي في صورة عدد من العروض التقديمية حول موضوعات دراسية يقوم الطلاب بإعدادها تحت إشراف أساتذتهم. حيث تقوم كل مجموعة من الطلاب في الجامعة اليابانية بإعداد عروض تقديمية حول موضوعات دراسية متنوعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وتقوم بعرضها لطلاب جامعة صوفيا، الذين يقومون بمناقشتها وطرح العديد من الأسئلة. ثم يقوم طلاب جامعة صوفيا باتباع نفس الخطوات من جانبهم، حيث يقوم طلاب الجامعة اليابانية بمناقشتهم وطرح العديد من الأسئلة. وتُسمى هذه الطريقة في استراتيجيات التعلم اليابانية بـ«طريقة التعلم عبر حلقات التقاش» أو «سيمنار»، وهو النظام الرئيسي المعتمد في جميع الجامعات اليابانية كاستراتيجية للتعلم. تُدار حلقات النقاش عبر الإنترنت، ويقوم كل جانب بتقييم أداء طلابه.