الفنان أحمد فريد يتبرع بعوائد بيع 3 لوحات إلى «الهلال الأحمر» لدعم غزة

أعلن الفنان أحمد فريد عن الفكرة التي قرر تطبيقها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وذلك من اجل دعم فلسطين وأهالي غزة في معاناتهم.

أحمد فريد يتبرع للهلال الأحمر

وطرح أحمد فريد ثلاث لوحات فنية «ديجتل» بعنوان «الصرخة، الحرية، الأمل»، إذ سيتمكن الجمهور من تقديم التبرع من خلال شراء تلك اللوحات، والتي تعتبر تبرع لجمعية الهلال الأحمر من أجل دعم مواطني غزة.

ويؤكد أحمد فريد أنه أراد أن يساهم في دعم أهالي غزة، ولكن بالطريقة التي أستقبل بها تلك الأزمة، وذلك من خلال رسم لوحات رقمية، موضحًا أن هذا أقل ما يمكن أن ندعم به أشقائنا وإخواننا في غزة.

وطالب أحمد فريد من الجمهور والفنانين وأصدقاءه على حد سواء بدعم تلك الحملة والتي تحمل شعار «متحدون من خلال الفن.. تبرعوا من اجل غزة»، مضيفًا بأن ذلك حتى نتمكن من دعم أشقاءنا بأكبر طريقة ممكنة.

حملة التعاون مع الهلال الأحمر

ومن المفترض أن تستمر تلك الحملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في الفترة ما بين 7 إلى 16 من نوفمبر الجاري، لتذهب عوائد اللوحات في تلك الفترة للهلال الأحمر المصري.