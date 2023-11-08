5 طرق لمعرفة لجنتك للإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الطرق أمام المواطنين لمعرفة اللجنة الانتخابية الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وأبرز تلك الطرق هي الموقع الرسمي للهيئة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الطرق التي يمكن من خلالها معرفة لجنتك الانتخابية.

طرق تمكنك من معرفة لجنتك الانتخابية

1- من خلال الموقع الرسمي للهيئة elections.eg.

2- البريد الإلكتروني elections@nea.gov.eg.

3- الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك neaegypt.

4- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151.

5- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

موعد الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام «1 و2 و3» ديسمبر المقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، وفي حالة الإعادة حددت الهيئة أيام «5 و6 و7» يناير المقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يومًا قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، ويوم 29 نوفمبرموعدا لتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام «1 و2 و3» ديسمبر.