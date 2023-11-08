«تعليم جنوب سيناء» تنظم ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شارك اليوم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء في ندوة توعوية بعنوان «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»، والتي نظمتها مركز الإعلام بمديرية التعليم بطور سيناء بهدف رفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسية.

حضر الندوة كل من: عبد الحميد عزب مدير عام إعلام جنوب سيناء، وإيهاب عبد الله مدير مركز طور سيناء ومعلمي ومعلمات إدارة طور سيناء.

أهداف الندوة

وقال «عقل»، إن الندوة تهدف إلى المساهمة في زيادة وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول حق الممارسة في المشاركة السياسية.

عدم الانصياع لمروجي الشائعات

وشدد على عدم الانصياع لمروجي الإشاعات الصادرة من محاولي هز الثقة لدى المواطن، مؤكدًا أهمية دور المواطن من خلال هذه المشاركة الوطنية مشيرًا لأهمية إدراك التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن القومي خلال المتغيرات الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية ومحاولة فرض متغير جديد.

ضرورة تنمية الحس الوطني لدى الطلاب

وأشار إلى أن كل مواطن على أرض مصر هو جندي في مكانه، وكل منهم يحمى وطنه في مكانه موجها بضرورة رفع الوعى الطلابي وتنمية الحس الوطني داخل المدارس حتى لا يتأثروا بالأكاذيب المنتشرة على وسائل التواصل والإعلام بكافة أشكاله مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تجاه الوطن وقت السلم تحتم على كل فرد داخل مصر او خارجها أن يشارك في التصويت في الانتخابات.

دور وزارة التربية والتعليم في بناء الشخصية

ولفت إلى أن المديرية تؤدى دورًا مهما في بناء الشخصية وتهتم بالتفكير والتحليل المنطقي لخلق شخصيات مؤثرة في صنع القرار مستقبلًا طبقا لرؤية الدولة واستراتيجيتها 2023 للتنمية المستدامة مؤكدا أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مجال التعليم سواء تطوير المناهج او استخدام التكنولوجيا وتطور نظام الإمتحانات أو بناء المدارس.