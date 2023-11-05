نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع فريق مبادرة القرية الخضراء

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء فريق مبادرة «القرية الخضراء»، حيث تم اختيار قرية أم دومة بمركز طما، من وزارة التخطيط ضمن المبادرة التي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

شهادة ترشيد المجتمعات الخضراء

وأكد نائب محافظ سوهاج ضرورة تكاتف الجهود لسرعة استيفاء المعايير المطلوبة لتأهيل قرية «أم دومة»، للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء، كما وجه بضرورة إعداد التقارير اللازمة حول كل ما يحدث بالقرية من أعمال وإرسالها للوزارة أولا بأول.

فتح المظاريف الفنية والمالية الثلاثاء

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء حديقة عامة بأم دومة، حيث تم تسوية أرضية الحديقة، وجار البدء في إنشاء سور لها، وبالنسبة لكشافات الإنارة الشمسية، فقد تم طرح مناقصة وجار فتح المظاريف الفنية والمالية الثلاثاء القادم، كما تم التنسيق مع كلية التمريض بجامعة سوهاج لعمل مبادرة يوم الثلاثاء القادم أيضا بحضور طلاب المدارس الثانوية، وسيدات المنازل، وجار التنسيق مع كلية التربية الرياضية لعمل يوم رياضي بالقرية.

ووجه «القاضي» بتحديد نموذج لزراعة أسطح المنازل والمباني الحكومية، حيث تم تحديد سطح الوحدة المحلية للقرية كنموذج أول لذلك، مؤكدا ضرورة وضع خطة تحدد مسئولية جميع الجهات المشاركة، بالإضافة إلى أهمية توثيق الأعمال التي تمت ضمن المبادرة بالصور والفيديو، والانتهاء من توفير اللافتات الخاصة بالمبادرة.