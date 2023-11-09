في ذكري رحيل أحمد خليل.. كواليس مقابلته مع الرئيس جمال عبدالناصر

تحل اليوم الذكرى الثانية على رحيل الفنان أحمد خليل، الذي توفي، بعدما قدم مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال الفنية الهامة على مدار مشوار فني طويل.

علامات مميزة في مشوار الراحل أحمد خليل

ومن العلامات المميزة في مشوار الفنان أحمد خليل الفني، مقابلته للرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال مناسبة عيد العلم عام 1966، حيث قال في حواره مع «الوطن»، قبل رحيله، «كانت المناسبة في عيد العلم عام 1966، بعدما تخرجت في المعهد العالى للسينما وأكاديمية الفنون، وكنت الأول على دفعتى، وحضرت يوم المقابلة منذ 7 صباحاً، ومن المواقف التى أتذكرها يومها بخصوص ذلك اللقاء، أنه فى هذا التوقيت كان ممنوعاً أن نعطى للرئيس أى ورق، ونقف فى طابور».

مقابلة الفنان أحمد خليل لـ جمال عبد الناصر

وأضاف خليل، «ولاحظت أنه تصبب عرقاً، وكان يريد أن يُخرج منديلاً من جيبه، فأنا أعطيت الفرصة لسيادة الرئيس بوقوفي أمامه لحظة أنظر إليه صامتاً دون السلام، فنظر لي، عين عبدالناصر طلعت خُطاف شدني،، لن يتخيل أحد بريق نظرة عبدالناصر، ثم سلمت عليه ومررت فى الطابور».