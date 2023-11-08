سفينة السلام اليابانية تنظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

تصل سفينة يابانية تحمل اسم «قارب السلام» على متنها أكثر من 2000 راكب ينتمون لجنسيات مختلفة حول العالم، إلى ميناء بورسعيد اليوم الأربعاء، لقضاء يومًا في مصر، إذ أنَّه من المقرر ان تنظم حدثًا أو مؤتمرًا صحفيًا لدعم لفلسطين وأهل غزة تحت عنوان «أوقفوا قتل غزة»، جراء العدوان الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

سفينة السلام

ويعد قارب السلام «Peace Boat »، هي منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام وحقوق الإنسان والاستدامة، مسترشدة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وتقدم تلك المنظمة الرحلات العالمية لقارب السلام برنامجًا فريدًا من الأنشطة التي تركز على التعلم التجريبي والتواصل بين الثقافات، إذ أنَّها خبرة في هذا المجال تصل لأكثر من 35 عامًا من الخبرة، نظمت خلالها 70 رحلة حول العالم، وزارت أكثر من 200 ميناء في 80 دولة.