«قومي المرأة» يستقبل وفد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

بحث المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سبل التعاون في مجال تمكين المرأة، وذلك خلال زيارة الوفد الأردني لمصر.

وقدّم المجلس القومي للمرأة شرحًا حول اختصاصاته وتشكيله وبرامجه وأنشطته المختلفة، مشيرًا إلى أنّ المجلس يعمل ضمن إطار استراتيجي شامل مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكد المجلس أنّ مصر أطلقت العديد من البرامج والانشطة التنموية مثل برنامج حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتعد المرأة المصرية أكبر المستفيدات من هذه البرامج.

وأعرب الوفد الأردني عن سعادته بزيارة المجلس والتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات، مشيدًا بالجهود التى تمت حتى الان، معربًا عن تطلعه نحو التعاون مع المجلس في مجال النهوض بالمرأة خلال الفترة القادمة.

وأكدت أنّ مصر اطلقت العديد من البرامج والأنشطة التنموية مثل برنامج حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتعد المرأة المصرية أكبر المستفيدات من هذه البرامج.

بينما أكد المستشار هاني جورجي عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أنّ المجلس يعمل على العديد من مشروعات القوانين المهمة، إضافة الى بناء القدرات عن طريق عقد دورات تدريبية لجميع الهيئات القضائية، وتدريب الموظفين والموظفات في وزارة العدل.