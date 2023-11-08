«التنسيقية» تعقد لقاءات مهمة لصياغة برنامج انتخابي لطرحه لمرشحي الرئاسة

عقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، لقاءات مع حزب الجيل الديمقراطي، ونقابتي المهن التعليمية والتجاريين، ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

الدعوة للمشاركة الايجابية

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات، أهمها دعوة الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، إلى جانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين للجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات والتغلب عليها.

استكمال اللقاءات مع الأحزاب

يذكر أنّ التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لجميع الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.