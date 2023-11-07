حملات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم فعاليات القومية القومية لتعزيز المشاركة السياسية بمشاركة 200 شاب وفتاة من مراكز الشباب بمدينه رأس لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دور وزارة الشباب والرياضة في المشاركة السياسية

وأضاف «فتحي»، في بيان صحفي، أن مديرية الشباب و الرياضة، تنظم سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء بأصواتهم حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل .

المشاركة السياسية بالانتخابات واجب وطني

من جانبه يقول عجلان إبراهيم الخبير البرلماني، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع وخاصة الشباب الواعي، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

كما حث الشباب على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

يُذكر إن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.