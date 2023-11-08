«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 192 من الكوادر الطبية وقصف 50 سيارة إسعاف في غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن أعداد الشهداء الفلسطينين تجاوز 10400 شهيد حتى اللحظة، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال، موضحة أن الحصيلة ترتفع.

وتابعت في تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي، عُقد بمقر وزارة الصحة، بمدينة رام الله، اليوم، إلى استشهاد 192 من الكوادر الصحية، بينهم 36 من طواقم الدفاع المدني، والعشرات من العاملين لدى المنظمات الدولية، فضلا عن قصف 50 مركبة إسعاف، وتعطل 40 آخرين عن العمل بشكل كامل.

وأوضحت، أن عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بلغت 18 مستشفى من أصل 35، سواء بسبب نفاد الوقود أو بسبب القصف، فضلا عن توقف 51 مركزا صحيا، من أصل 72 عن العمل.

350 ألف مريض سكر وضغط في قطاع غزة

ولفتت وزيرة الصحة إلى تشرد أكثر من 1.5 مليون من المواطنين، النسبة التي تعادل 70% من مواطني غزة، مشيرة إلى أن هناك نحو 350 ألفا يعانون من أمراض غير معدية كالسكري والضغط وأمراض القلب وغيرها، ويفتقرون إلى الأدوية، وأكثر من 1050 حالة فشل كلوي، بحاجة لغسيل كلى بشكل فضلا عن أكثر من 2000 مريض بالسرطان، و130 طفلا حديثي الولادة بحاجة إلى حاضنات، و5000 امرأة في حالة ولادة خلال هذا الشهر، و50 ألف امرأة حامل.