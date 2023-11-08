تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي

أعلنت الفنانة سلوى محمد علي، موعد ومكان عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا أمس، مطالبة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت سلوي محمد علي عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «عزاء أمي يوم الجمعة من مسجد عمر مكرم».

سلوى محمد علي تنشر صورة لوالدتها

وسبق ونشرت الفنانة سلوى محمد علي صورة لوالدتها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وبعد إعلان خبر وفاتها أمس، تفاعل الجمهور وأصدقاؤها من الوسط الفني على صورة والدتها الراحلة.