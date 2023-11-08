رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد الدراسة بمعاهد دسوق

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، سير العمل بمعهد الشون الابتدائي، ومجمع معاهد أبو مندور الابتدائي، والإعدادي فتيات، والثانوي بنين، من أجل الاطمئنان على انتظام الدراسة.

الاطلاع على نسب الحضور الطلابي

وحرص رئيس المنطقة على متابعة فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمعهد الشون الابتدائي، والاطلاع على نسب الحضور الطلابي، وتواجد المُعلمين والموجهين بالمعهد، ومناقشة الطلاب لقياس مدى المستوى العلمي لديهم، ثم توجه لاستكمال جولته بزيارة مجمع معاهد أبو مندور.

وطالب رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الطلابية بالمعاهد، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي حيال تلك الأنشطة، متابعاً خطة تنفيذ أنشطة المسابقات الطلابية بالمعاهد.

متابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب

كما قام رئيس المنطقة بالاطلاع على طرق تحضير المُعلمين، ومطابقتها للمناهج الدراسية، ومتابعة تواجد جميع الكتب الدراسية بين أيدي الطلاب، ومدى الاهتمام بأعمال النظافة بداخل المعاهد.