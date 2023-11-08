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أسعار الأرز الشعير اليوم.. وفرة في المعروض بالأسواق

كتب:

خير الله فؤاد
03:51 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
صورة الأرز الشعير في مصر

صورة الأرز الشعير في مصر

كشف حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت استقراراً في الأسواق العامة، والمتاجر.

أسعار الأرز الشعير اليوم 

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، مستقرة، وهذا يصب في مصلحة المستهلكين، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 17 ألف جنيه.

- استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند 16150 جنيها.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 

وأوضح أن الأرز الشعير شهد وفرة كبيرة من حيث المعروض منه خاصة من الأرز عريض الحبة، لافتاً إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ينتجان من محصول الأرز الشعير بواقع 82%، وذلك على نطاق المنزرع في محافظات مصر من العام 2023.

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بقلم خير الله فؤاد