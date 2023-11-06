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«الصحة»: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج

كتب:

مريم الخطري
07:40 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
استمرار استقبال حالات مصابة من غزة

استمرار استقبال حالات مصابة من غزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في القطاع.

الكشف الطبي 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على كل الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، إذ بلغ عددهم 17 مصابا.

رعاية طبية 

ولفت «عبدالغفار» إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي في المعبر، الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 42 طفلا، جرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل المكثف من الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، التي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.