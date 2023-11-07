مدير «الصحة العالمية» يحث على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، جميع الأطراف المعنية، على الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة و«العمل من أجل سلام دائم».

وقال «جيبريسوس» -في حسابه على منصة «إكس»- إن 10 آلاف شخص قتلوا على مدار شهر من القصف المكثف في غزة، أكثر من 4000 منهم من الأطفال، مضيفا: إلى متى ستستمر هذه الكارثة الإنسانية؟.

وكرر دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة، مضيفا: سيحكم علينا التاريخ جميعا من خلال ما نفعله لإنهاء هذه المأساة.