«الإحصاء الفلسطيني»: ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع في غزة

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتناقص توفرها في الأسواق، بشكل غير مسبوق في القطاع، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ33، وفقا لوكالة «وفا».

وأوضح خلال تقريره الاول منذ اندلاع الاحداث، أن أسعار السلع الاستهلاكية في القطاع شهدت ارتفاعا حادا نسبته 12% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، نظرا للحصار المفروض على القطاع، وإغلاق المعابر، وقطع إمدادات المياه، والوقود، والغاز، فضلا عن نقص أسعار الوقود، وارتفاع أجور النقل من شمال غزة إلى الوسطى والجنوب.

فيما سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا حادا بلغت نسبته 10% خلال العدوان، وارتفعت أسعار المياه المعدنية بنسبته 74%، فيما ارتفعت أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 47% وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 32% وشهدت أسعار البطاطا ارتفاعا بنسبة 30% فيما ارتفعت أسعار الفواكه 27%.

11 % تراجع في القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة

وتراجعت القوة الشرائية في قطاع غزة في شهر أكتوبر بنسبة 11% عن الشهر السابق، إذ أن في الأوضاع الطبيعية تنفق الأسر في قطاع غزة ما نسبته 33% من متوسط دخلها على مجموعة المواد الغذائية والمشروبات.