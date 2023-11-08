42 حزبا ينظمون مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مختلف المحافظات

أعلن الدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين وعضو المكتب السياسي لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس لجنة تنظيم مؤتمرات التحالف لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تقرر عقد 6 مؤتمرات كبرى باسم التحالف الذي يضم 42 حزبا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

خريطة مؤتمرات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وقال حسين أبو العطا، إن المؤتمرات الستة يعقد أولها غدا بمحافظة سوهاج ثم مؤتمر محافظة القليوبية 12 نوفمبر والقاهرة 18 من الشهر نفسه.

وأضاف أن هناك 3 مؤتمرات أخري فى محافظات الدقهلية ومنطقة القناة والجيزة، جار تحديد المواعيد الخاصة بها، مشيرا إلى أن جميع المؤتمرات تتناول سردا كاملا لبرنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتذكيرهم بحجم الإنجازات التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية، والتأكيد عليهم بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، وأهمية صوتهم في ملحمة بناء الوطن.

تحالف الأحزاب يعلن دعمه الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وكان تحالف الأحزاب المصرية، أعلن في وقت سابق، دعمه الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية والتي مرت بجميع المحافظات دون أي استثناء.