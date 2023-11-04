تحالف الأحزاب: مصر بذلت جهودا كبير للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

قال النائب تيسير مصر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، إن مشاركة مصر في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية دورها في حل الأزمة الراهنة، ومصر بذلت بالفعل جهودا كبيرة في الوصول لحل عادل في هذه القضية منذ السابع من أكتوبر، ونأمل أن تكون هذه المشاركة تكليلا لهذه الجهود.

حل القضية الفلسطينية

وأضاف «مطر» لـ«الوطن»، أن مصر دورها بارز وحظي باهتمام كبير من المجتمع الدولي منذ اندلاع الأزمة، ولقاء اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي يجدد الآمال بأن نصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، أو الوصول لهدنة قابلة للتجديد بين جميع الأطراف، على أقل تقدير، لذلك نأمل أن يكون المؤتمر مثمرا ويخرج بتوصيات تقدم حل عادل للقضية الفلسطينية.

مؤتمر وزير الخارجية الأمريكي

وأوضح أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الدور المصري لم يقف على الجانب السياسي فقط، بل توجهت مصر للعمل على كافة المحاور وأبرزها المحور الإنساني، وظهر ذلك في إدخال المساعدات الذي لم يتوقف حتى هذه اللحظة، موضحا أن المؤتمر يشارك به عدد من الدول العربية بجانب مصر، ونأمل أن يكون مثمرا.